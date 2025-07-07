Недавно политолог Алексей Малинин также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин не полетел в Бразилию на саммит БРИКС, так как местные власти не обеспечили ему безопасность. Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.