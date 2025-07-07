Организация и уважительное отношение к групповому фото на саммите БРИКС контрастирует с хаосом саммита G20. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Авторы материала отмечают, что на саммит БРИКС никто не опоздал и все участники присутствовали на общей фотосессии. На этом фоне агентство назвало «хаотичным» фото с саммита G20, где, по словам авторов, отсутствие экс-президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо символизировало беспорядок.
Помимо этого, состав делегаций и повестка может указывать на то, что прошедшая встреча бросает вызов современному политическому полю во главе с США, передает агентство.
Недавно политолог Алексей Малинин также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин не полетел в Бразилию на саммит БРИКС, так как местные власти не обеспечили ему безопасность. Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики.