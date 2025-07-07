Актер из «Главной больницы» перестал ходить из-за неудачной операции

Шрайнеру 71 год. Его фильмография насчитывает более 60 работ. Сниматься он начал с 1970-х. Известность получил после появления в «Главной больнице». Его персонаж появлялся в 1715 сериях шоу, начиная с 1977 года. Также Шрайнер играл в «мыльных операх» «Порт Чарльз», «Как вращается мир», «Молодые и дерзкие» и .т. д.