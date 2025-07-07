Актер из «Главной больницы» перестал ходить из-за неудачной операции

Американский актер Кин Шрайнер, получивший известность благодаря «мыльной опере» «Главная больница», больше не может нормально передвигаться после неудачной операции на стопе. Об этом пишет The Mirror.
Шрайнеру 71 год. Его фильмография насчитывает более 60 работ. Сниматься он начал с 1970-х. Известность получил после появления в «Главной больнице». Его персонаж появлялся в 1715 сериях шоу, начиная с 1977 года. Также Шрайнер играл в «мыльных операх» «Порт Чарльз», «Как вращается мир», «Молодые и дерзкие» и .т. д.
Актер утверждает, что из-за некомпетентности хирурга, который выполнял операцию, он почти лишился карьеры, так как не мог работать полгода. Добавим, что из прославившего его шоу Шрайнер выбыл в 2024 году.
Операция прошла год назад, однако процесс восстановления идет до сих пор. Ситуацию спас врач, к которому артист обратился по рекомендации своего друга и коллеги по «Больнице».
Ранее стало известно о смерти актёра из «Зачарованных» Джулиана Макмэхона. Он умер в 56 лет.