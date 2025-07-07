Ученые раскрыли, почему атласы Сибири скрыли от Петра Первого

Атласы Сибири создавались архитектором, картографом и историком Семеном Ремезовым с 1690-х годов, некоторые, как утверждали ряд исследователей, по прямому приказу Петра I. Однако до столицы дошли не все документы, оставшись в архивах вплоть до XX века, рассказал директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров.