Ученые раскрыли, почему атласы Сибири скрыли от Петра Первого

В конце XVII — начале XVIII веков Семен Ремезов, известный как картограф и историк, создал три уникальных атласа, посвящённых Сибири. Эти атласы были исследованы учёными из Тюменского государственного университета, результаты были опубликованы в журнале «Фронтирные исследования».
Специалисты предполагают, что не все атласы были отправлены в столицу Российского государства, поскольку содержащаяся в них информация могла повлиять на существующие свободы региона.
Атласы Сибири создавались архитектором, картографом и историком Семеном Ремезовым с 1690-х годов, некоторые, как утверждали ряд исследователей, по прямому приказу Петра I. Однако до столицы дошли не все документы, оставшись в архивах вплоть до XX века, рассказал директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Костомаров.
«Стремясь отобразить в наиболее подробном атласе (“Хорографической книге”) все существующие и, возможно, существовавшие населенные пункты, Ремезов показал, что население Сибири сопоставимо по плотности заселения с европейской частью Российской империи. Это могло повлиять на режим налогообложения региона», — высказал такую гипотезу ученый.
Ранее учёные из Манчестерского университета и Университета города Садат обнаружили в Египте потерянный древний город Имет, которому 2,5 тыс. лет.