The Economist: армия России близка к установлению контроля над Сумами

Российские войска вплотную приблизились к установлению контроля над городом Сумы в северо-восточной части Украины. Об этом рассказали журналисты The Economist.
Наступление Вооруженных сил РФ продолжается, и ситуация на передовой складывается неблагоприятно для украинской стороны, уточняется в статье.
Авторы публикации не исключили, что политический кризис на Украине может усугубиться. Борьба за власть и внутренний раскол являются более серьезной угрозой для страны, чем продвижение российских войск, говорится в материале.
2 июля военкоры сообщали об освобождении российскими военнослужащими села Юнаковка в Сумской области. Утверждается, что в операции участвовали бойцы 83-й и 11-й бригад ВДВ РФ. Официального подтверждения взятия Юнаковки под контроль российскими подразделениями на данный момент не поступало.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают охват Красноармейска и перерезают логистику ВСУ.