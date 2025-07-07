Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: армия России близка к установлению контроля над Сумами

Журналисты The Economist не исключили усугубления политического кризиса на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска вплотную приблизились к установлению контроля над городом Сумы в северо-восточной части Украины. Об этом рассказали журналисты The Economist.

Наступление Вооруженных сил РФ продолжается, и ситуация на передовой складывается неблагоприятно для украинской стороны, уточняется в статье.

Авторы публикации не исключили, что политический кризис на Украине может усугубиться. Борьба за власть и внутренний раскол являются более серьезной угрозой для страны, чем продвижение российских войск, говорится в материале.

2 июля военкоры сообщали об освобождении российскими военнослужащими села Юнаковка в Сумской области. Утверждается, что в операции участвовали бойцы 83-й и 11-й бригад ВДВ РФ. Официального подтверждения взятия Юнаковки под контроль российскими подразделениями на данный момент не поступало.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают охват Красноармейска и перерезают логистику ВСУ.