Экономист Ахмадуллина рассказала о сокращенных премиях в июле — декабре

Во втором полугодии 2025 года российские компании начнут сокращать премии сотрудникам или вовсе откажутся от их выплаты. Об этом заявила кандидат экономических наук, инвестор и преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина.
По ее словам, контроль за расходами со стороны бизнеса сохранится, что отразится и на мотивационных выплатах. Экономическая ситуация остается сложной из-за макроэкономических факторов: стремление Центробанка сдерживать инфляцию, рост бюджетного дефицита на фоне низких цен на энергоресурсы, а также влияние геополитики.
Эксперт пояснила, что в этих условиях для удержания сотрудников и сохранения рыночной позиции компании могут ужесточать KPI для начисления бонусов. Кроме того, выплаты могут производиться не в денежной форме, а, например, акциями самой компании.
Ахмадуллина добавила, что окончательное решение по отмене или сокращению бонусов каждая организация будет принимать индивидуально, ориентируясь на текущее положение дел внутри компании и в отрасли в целом, передает «Газета.Ru».
Согласно постановлению правительства РФ, с 1 сентября 2025 года вступают в действие новые правила расчета среднего заработка. Они касаются выплат при увольнении, отпускных, больничных и командировочных. Подробнее о том, что изменилось — в материале «Вечерней Москвы».