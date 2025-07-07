Нашлась пропажа: потерянный музыкальный инструмент Страдивари все время был под носом

Она просматривала фотографии выставки инструментов Страдивари, которая проходила в 2018 году в Японии. Тогда на этой скрипке было указано, что она создала в 1707 году и называется Stella. Но специалист, проведя долгую и упорную работу, доказала, что скрипки просто были потеряны, а в дальнейшем их имена перепутаны. И все это время инструмент Страдивари находился рядом.