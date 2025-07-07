Нашлась пропажа: потерянный музыкальный инструмент Страдивари все время был под носом

Скрипку мастера Антонио Страдивари, которую неизвестные украли во времена Второй мировой войны, недавно нашли в Токио. Как сообщает The New York Times (NYT), музыкальный инструмент опознала специалист по культурным Карла Шапро.
Скрипка Mendelssohn была изготовлена в 1709 году и передана на хранение семье Мендельсон-Бонке. После пропажи ее члены пытались найти музыкальный инструмент буквально по всему миру. Но пропажу нашла именно Шапро.
Она просматривала фотографии выставки инструментов Страдивари, которая проходила в 2018 году в Японии. Тогда на этой скрипке было указано, что она создала в 1707 году и называется Stella. Но специалист, проведя долгую и упорную работу, доказала, что скрипки просто были потеряны, а в дальнейшем их имена перепутаны. И все это время инструмент Страдивари находился рядом.
По данным на 2021 год, в мире сохранилось около 650 инструментов работы мастера Антонио Страдивари, в том числе около 450 скрипок.
Как KP.RU писал ранее, археолог Майкл Доннеллан заявил, что нашел легендарную Атлантиду, исчезнувшую 11 500 тысяч лет назад, у побережья Кадиса на юго-западе Испании. Он рассказал, что на протяжении восьми лет искал следы древней цивилизации.