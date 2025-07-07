Омичам показали, как будет выглядеть памятник Достоевскому у ОмГУ

Работы уже начались — на площадке около университета ведутся подготовительные мероприятия. Специалисты укладывают тротуарную плитку и сооружают постамент для будущего монумента. Параллельно в Екатеринбурге скульптор Виталий Шевченко создаёт бронзовую фигуру писателя. Открытие памятника запланировано на ближайшее время.