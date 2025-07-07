Омичам показали, как будет выглядеть памятник Достоевскому у ОмГУ

ОмГУ готовится к значимому событию — установке памятника великому писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому возле своего главного корпуса. Монумент станет данью памяти классику литературы, чьё имя носит вуз. Об этом сообщил и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.
Проект получил всестороннюю поддержку: губернатор Омской области Виталий Хоценко одобрил инициативу, а меценат Шамиль Шихмирзаев оказал финансовую помощь в реализации памятника.
Работы уже начались — на площадке около университета ведутся подготовительные мероприятия. Специалисты укладывают тротуарную плитку и сооружают постамент для будущего монумента. Параллельно в Екатеринбурге скульптор Виталий Шевченко создаёт бронзовую фигуру писателя. Открытие памятника запланировано на ближайшее время.