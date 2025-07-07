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В Ростовской области за минувшие сутки произошло 12 пожаров

Пожарные за минувшие сутки потушили 12 возгораний.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки произошло 12 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным статистики, за 6 июля на территории области потушили восемь техногенных пожаров. Также удалось спасти двоих человек. За сутки произошли четыре ландшафтных пожара. Спасатели также выезжали на девять дорожно-транспортных происшествий, где оказали помощь шестерым людям.

Жителей Ростовской области предупреждают о пожарной опасности. Местами в юго-восточных районах высокая пожароопасность четвертого класса.

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