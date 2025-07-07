Названы привычки, которые ухудшают зрение в летний период

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова в беседе с Life.ru рассказала, какие привычки приводят к ухудшению зрения в летний период.
Собеседница издания обратила внимание на то, что летом люди с удовольствием нежатся в лучах солнца, но чрезмерная ультрафиолетовая активность довольно вредно воздействует на глаза, на проходящие отделы, на хрусталик и сетчатку глаза. По словам эксперта, смотреть на солнце без очков — это первая летняя привычка, портящая зрение. Она подчеркнула, что чрезмерное количество ультрафиолета может повлиять на зрение и привести к помутнению хрусталика.
Кроме того, врач предупредила об опасности плавания в контактных линзах, учитывая, что вода в бассейнах и водоемах, особенно загрязненная, повышает риск заражения. Махкамова отметила, что после купания линзы необходимо снять и утилизировать, а сами глаза промыть увлажняющими каплями.
Как заметила офтальмолог, еще одним фактором риска являются кондиционеры, в которых не всегда очищаются фильтры, и довольно загрязненный воздух попадает обратно. К тому же они пересушивают воздух, а сухой воздух оказывает пагубное воздействие на слизистую оболочку и роговицу глаза, продолжила собеседница издания.
Самым важным врач сочла то, чтобы человек не лез грязными руками в глаза, чтобы их не инфицировать, а в том случае, если что-то действительно попало, их надо промыть хотя бы кипяченой водой. Махкамова уточнила, что закапывание антисептиков или антибиотиков в каплях следует проводить по рекомендации специалиста, поскольку самостоятельное использование таких средств со временем может привести к резистентности, то есть устойчивости слизистой оболочки к любым антибиотикам, что тоже довольно опасно.
Эксперт добавила, что летом также сокращается время сна из-за длинного светового дня и повышенной активности, а полноценный отдых необходим для восстановления зрения и работы мозга.
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