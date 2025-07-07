Названы привычки, которые ухудшают зрение в летний период

Самым важным врач сочла то, чтобы человек не лез грязными руками в глаза, чтобы их не инфицировать, а в том случае, если что-то действительно попало, их надо промыть хотя бы кипяченой водой. Махкамова уточнила, что закапывание антисептиков или антибиотиков в каплях следует проводить по рекомендации специалиста, поскольку самостоятельное использование таких средств со временем может привести к резистентности, то есть устойчивости слизистой оболочки к любым антибиотикам, что тоже довольно опасно.