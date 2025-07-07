Власти Новосибирска рассказали горожанам про судьбу неработающих фонтанов

«Подсветка фонтанного оборудования включается в 22:00 в связи с тем, что в это время начинаются сумерки и в светлое время суток её не видно. Вечерняя и ночная подсветки создают красивый визуальный акцент, усиливая впечатление от фонтана», — резюмировали в городской администрации.