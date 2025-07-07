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Власти Новосибирска рассказали горожанам про судьбу неработающих фонтанов

Разные места Новосибирска украшают фонтаны. Их вид и шум делает город ещё более живым каждое лето. Но некоторые фонтаны сейчас закрыты. Заработают ли они?

В Новосибирске включена подсветка для двух популярных городских фонтанов: «Каскад» в Первомайском сквере и фонтана у театра «Глобус». Подсветка будет работать ежедневно с 22:00 до 23:00.

Ранее в связи с жаркой погодой в городе продлили режим работы пяти фонтанов до 23:00. Большинство фонтанов города начинают работу в 10 утра, а в Первомайском сквере — с 8:00. Официальный сезон работы фонтанов продлится до 1 октября.

Все ли фонтаны в Новосибирске работают?

Горожане в социальных сетях поинтересовались работой фонтана у бассейна «Нептун» на Богдана Хмельницкого, 25.

«Состояние его плачевное. Возможно, запланированы какие-то работы по его ремонту?» — написал один из пользователей.

Администрация Калининского района пояснила, что этот фонтан прекратил свою работу в связи с нарушением гидроизоляционного слоя. В ближайшее время руководством бассейна «Нептун» планируется обозначение сроков ремонта фонтана.

Также жители мегаполиса поинтересовались судьбой фонтана в Закаменском сквере.

Администрация Октябрьского района ответила, что фонтан, расположенный на территории сквера «Закаменский», не является муниципальной собственностью.

"Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости, указанное сооружение с кадастровым номером 54:35:074675:68, является частной собственностью.

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества", — дополнила администрация.

Собирается ли собственник приводить фонтан в хорошее состояние, остаётся неизвестным.

Горожан также обеспокоила судьба фонтана в Первомайском сквере.

«Фонтан в Первомайском сквере, который не отреставрировали при капитальном ремонте Первомайского сквера. Просто забыли», — написал один из пользователей.

В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска пояснили, что муниципальным контрактом не был предусмотрен ремонт фонтанного оборудования. В строительный сезон 2025 года запланирован ремонт дна чаши фонтана в Первомайском сквере.

Отдельные вопросы у горожан вызывает подсветка новосибирских фонтанов.

Пользователь Людмила Кондрашова задала вопрос в соцсетях, почему убрали подсветку фонтана у ГПНТ?

В мэрии ей пояснили, что подсветка фонтанного оборудования на пл. Пименова будет работать в штатном режиме в августе 2025 года.

«Подсветка фонтанного оборудования включается в 22:00 в связи с тем, что в это время начинаются сумерки и в светлое время суток её не видно. Вечерняя и ночная подсветки создают красивый визуальный акцент, усиливая впечатление от фонтана», — резюмировали в городской администрации.