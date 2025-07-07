В Красноярском крае обнаружены 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана

В связи с этим, сотрудники Россельхознадзора приняли решение о полном уничтожении зараженной партии томатов, чтобы предотвратить возможные риски для сельского хозяйства Красноярского края. Продукция не будет допущена к продаже и будет утилизирована в строгом соответствии с санитарными нормами. Этот инцидент подчеркивает важность контроля за качеством импортируемых товаров и необходимость соблюдения всех мер безопасности в агропромышленном комплексе.