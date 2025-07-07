В Красноярском крае обнаружены 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана

В Красноярском крае была зафиксирована серьезная проблема с доставкой сельскохозяйственной продукции.
На таможенном посту была задержана партия томатов весом 20 тонн, поступившая из Узбекистана. При проведении тщательной проверки специалисты Россельхознадзора выявили наличие вируса коричневой морщинистости, который представляет собой опасное заболевание для растений.
Хотя данный вирус не несет угрозы для здоровья человека, он способен нанести значительный ущерб урожаю пасленовых культур, таких как помидоры и перцы. Эксперты предупреждают, что в случае распространения вируса на полях он может уничтожить до 80% посевов, что приведет к серьезным экономическим потерям для аграриев региона.
В связи с этим, сотрудники Россельхознадзора приняли решение о полном уничтожении зараженной партии томатов, чтобы предотвратить возможные риски для сельского хозяйства Красноярского края. Продукция не будет допущена к продаже и будет утилизирована в строгом соответствии с санитарными нормами. Этот инцидент подчеркивает важность контроля за качеством импортируемых товаров и необходимость соблюдения всех мер безопасности в агропромышленном комплексе.