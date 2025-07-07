На западе Москвы благоустроят более 90 улиц

Заммэра сообщил, что на благоустраиваемых улицах заменят более 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи — на тротуарах. Кроме того, расширят пешеходные дорожки, проложат новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят парковочные карманы, поставят фонари с энергоэффективными светильниками и остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.