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На западе Москвы благоустроят более 90 улиц

Везде заменят асфальт и высадят новые деревья.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о намеченном на этот год благоустройстве более 90 улиц на западе столицы.

«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, — отметил заммэра. — В общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 94 в Западном округе».

Он уточнил, что специалисты уже работают на 25 улицах, в том числе Полоцкой, Рузской и 1-й Рейсовой. Главным при благоустройстве является обеспечение комфортного передвижения водителей и пешеходов, создание удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социально значимым сооружениям.

Заммэра сообщил, что на благоустраиваемых улицах заменят более 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи — на тротуарах. Кроме того, расширят пешеходные дорожки, проложат новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят парковочные карманы, поставят фонари с энергоэффективными светильниками и остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.

Каждый проект благоустройства в столице обязательно предполагает озеленение. На улицах Западного округа Москвы создадут почти 650 тысяч метров газонов.