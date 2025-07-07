На западе Москвы благоустроят более 90 улиц

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о намеченном на этот год благоустройстве более 90 улиц на западе столицы.
«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, — отметил заммэра. — В общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 94 в Западном округе».
Он уточнил, что специалисты уже работают на 25 улицах, в том числе Полоцкой, Рузской и 1-й Рейсовой. Главным при благоустройстве является обеспечение комфортного передвижения водителей и пешеходов, создание удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социально значимым сооружениям.
Заммэра сообщил, что на благоустраиваемых улицах заменят более 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи — на тротуарах. Кроме того, расширят пешеходные дорожки, проложат новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроят парковочные карманы, поставят фонари с энергоэффективными светильниками и остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.
Каждый проект благоустройства в столице обязательно предполагает озеленение. На улицах Западного округа Москвы создадут почти 650 тысяч метров газонов.