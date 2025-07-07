Башкирия учредила новый профессиональный праздник

В Башкирии 27 июля работники многофункциональных центров впервые отметят свой профессиональный день. Знаменательную дату в республике выбрали не случайно. Как рассказали в пресс-службе регионального заксобрания, в этот день в 2010 году президент страны подписал закон, регулирующий предоставление госуслуг населению.