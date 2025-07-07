Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия учредила новый профессиональный праздник

Сотрудники МФЦ отметят профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 27 июля работники многофункциональных центров впервые отметят свой профессиональный день. Знаменательную дату в республике выбрали не случайно. Как рассказали в пресс-службе регионального заксобрания, в этот день в 2010 году президент страны подписал закон, регулирующий предоставление госуслуг населению.

Сегодня в Башкирии функционирует 76 основных офисов и 63 дополнительных отделения МФЦ, где работают около двух тысяч сотрудников.

Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, эти меры направлены на повышение статуса профессии и создание дополнительных стимулов для работников сферы госуслуг. По его мнению, это поможет привлечь в отрасль новых квалифицированных специалистов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.