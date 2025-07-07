Башкирия учредила новый профессиональный праздник

В Башкирии 27 июля работники многофункциональных центров впервые отметят свой профессиональный день. Знаменательную дату в республике выбрали не случайно. Как рассказали в пресс-службе регионального заксобрания, в этот день в 2010 году президент страны подписал закон, регулирующий предоставление госуслуг населению.
Сегодня в Башкирии функционирует 76 основных офисов и 63 дополнительных отделения МФЦ, где работают около двух тысяч сотрудников.
Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, эти меры направлены на повышение статуса профессии и создание дополнительных стимулов для работников сферы госуслуг. По его мнению, это поможет привлечь в отрасль новых квалифицированных специалистов.
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