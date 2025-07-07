Украденную в конце ВОВ скрипку Страдивари могли найти в Токио

В Токио обнаружена скрипка Страдивари, похищенная в конце Второй мировой войны. Об этом информирует The New York Times (NYT), ссылаясь на исследовательницу Карлу Шапро.
Инструмент под именем Мендельсон (1709 г.) экспонировался на выставке под наименованием Stella с указанием года создания — 1707. Специалисты определили идентичность по индивидуальным особенностям и повреждениям.
Совпадение рисунка потертостей, вмятин и царапин исключает любые сомнения, прокомментировал представитель аукционного дома Tarisio.
Куратор парижского Музея музыки Жан-Филипп Эшар подтвердил неоспоримое сходство. Он допустил теоретическую возможность создания копии, однако возраст инструмента служит доказательством его подлинности.
Stella, оценочная стоимость которой составляла $1,2−1,5 млн, реализовали на нью-йоркском аукционе в 2000 году. Основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс также удостоверил, что это скрипка Мендельсон.
На текущий момент в мире сохранилось приблизительно 650 инструментов, созданных Антонио Страдивари, среди которых порядка 450 скрипок. Первую скрипку, выпущенную под собственным именем, мастер изготовил в 1666 году, последнюю — в 1736-м.
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