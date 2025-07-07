В Сочи предупредили о грядущих температурных рекордах и возможном дефиците воды

«Нужно понимать, что водоносный горизонт, это не чаша, которая пополняется по нашим запросам, когда мы этого захотим. Производительность водоносного горизонта непостоянна и изменяется как по площади (в зависимости от рельефа), так и во времени (в зависимости от количества атмосферных осадков)», — объяснили специалисты простым гражданам ситуацию в водоснабжении.