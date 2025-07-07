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В Сочи предупредили о грядущих температурных рекордах и возможном дефиците воды

Главной причиной нехватки ресурса в «Водоканале» назвали его нецелевое и неэкономное потребление.

По предварительным прогнозам метеорологов, на Сочи надвигается жара. Столбики термометров могут поставить не один температурный рекорд, а несколько. Об этом предупредили в «Водоканале Сочи».

Традиционной проблемой для курорта в жаркий период высокого туристического сезона становится дефицит воды. Ситуация может повториться и в этом году, отметили на предприятии. Водозаборы на курорте уже работают на предельной загруженности. Жителей и гостей курорта попросили сократить использование ресурса.

Главной причиной дефицита питьевой воды в «Водоканале» назвали ее нецелевое и неэкономное потребление. «На земельные участки льется вода, которую не только подняли из глубин, но и очистили, вложили колоссальные средства в ее доставку до абонентов предприятия», — отметили на предприятии.

В "Водоканале также заверили, что сети на предмет утечек мониторят постоянно, во всех районах борятся с незаконными врезками и оперативно устраняют внештатные ситуации.

«Нужно понимать, что водоносный горизонт, это не чаша, которая пополняется по нашим запросам, когда мы этого захотим. Производительность водоносного горизонта непостоянна и изменяется как по площади (в зависимости от рельефа), так и во времени (в зависимости от количества атмосферных осадков)», — объяснили специалисты простым гражданам ситуацию в водоснабжении.