В Ростовской области в июле измерили уровень радиации. Информация размещена на сайте Северо-Кавказского УГМС.
Естественный радиационный фон не превышен. Уровень радиации специалисты замерили в 100-километровых зонах потенциально опасных объектов.
По информации экспертов, в ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения находится на уровне 0,09−0,17 мкЗв/ч. Рядом с Ростовской АЭС в Волгодонске этот показатель составил 0,10−0,16 мкЗв/ч.
А ранее стало известно, что антициклон из Европы принесет мучительную жару выше +35 в донской регион.