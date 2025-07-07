В Ростовской области в июле измерили уровень радиации

По информации экспертов, в ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения находится на уровне 0,09−0,17 мкЗв/ч. Рядом с Ростовской АЭС в Волгодонске этот показатель составил 0,10−0,16 мкЗв/ч.