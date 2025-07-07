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В Ростовской области в июле измерили уровень радиации

Естественный радиационный фон не превышен.

В Ростовской области в июле измерили уровень радиации. Информация размещена на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Естественный радиационный фон не превышен. Уровень радиации специалисты замерили в 100-километровых зонах потенциально опасных объектов.

По информации экспертов, в ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения находится на уровне 0,09−0,17 мкЗв/ч. Рядом с Ростовской АЭС в Волгодонске этот показатель составил 0,10−0,16 мкЗв/ч.

А ранее стало известно, что антициклон из Европы принесет мучительную жару выше +35 в донской регион.