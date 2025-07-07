Совет да морковь: неожиданные свадебные тренды 2025 года

Основной тренд 2025 — заниженная талия на платьях. Приветствуется и прозрачность, например, в элементах корсета или юбки. Важный момент! Образ не должен быть прозрачным целиком, иначе будет вульгарно. Еще одна тенденция — платья с драпировкой. Главный хит свадебного наряда — широкие бедра. Этот эффект может достигаться за счет тканевого объема на юбке по бокам от талии. Цвет платья не должен быть чисто белым. Лучше отдать предпочтение нарядам в оттенках топленого молока или других кремовых цветов. Лучшая обувь — босоножки с открытым носом. Букеты собирают из трендовых лилий и калл, а мода на розы и пионы прошла. В выборе фаты лучше отдать предпочтение объемным моделям с декором. А еще невесты сегодня любят фату, закрывающую лицо. Некоторые выбирают варианты длиной до пола.