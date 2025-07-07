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Когда волгоградцам откажут в выдаче или замене паспорта, рассказали в МВД

Российский паспорт — основной документ каждого гражданина нашей страны с 14-ти лет. Однако случаются моменты, при которых в его выдаче или замене в 20 и 45 лет могут отказать.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы такой неприятности не случилось, следует помнить несколько важных правил.

В МВД предупреждают:

  • документ не смогут получить те, кому еще не исполнилось 14-ти лет;
  • если в персональных данных, указанных в заявлении, имеются фактические ошибки или текст заявления не читаем;
  • в случае непредоставления необходимых документов или если они не соответствуют требованиям, являются поддельными или подложными;
  • если фото не соответствует предъявляемым к нему требованиям.

Предоставить придется два снимка размером 3,5×4,5 см, которые сняты в год получения или замены паспорта и соответствуют действительности. Фото не примут, если оно отредактировано или лицо закрыто какой-либо деталью одежды — кроме очков для зрения, которые человек носит, не снимая, однако они не должны быть с затемненными линзами.

Если заявление подается в электронной форме, в нем должны быть заполнены все пункты, которые подлежать заполнению, в противном случае его не примут. Как и при несоответствии данных владельца сертификата ключа проверки электронной подписи данным заявителя.

Паспорт не выдадут:

  • тем, у кого нет российского гражданства;
  • предоставившим неверные документы или сведения о себе;
  • в случае невозможность установления личности обратившегося за получением или заменой паспорта;
  • если у человека уже есть действительный паспорт;
  • если он уже подавал соответствующее заявление, однако паспорт пока не получил;
  • в случае неуплаты госпошлины;
  • если гражданин не явился на прием в течение 30 календарных дней после его; приглашения для рассмотрения заявления, поданного в электронной форме.

В случае замены паспорта в связи со вступлением в брак заявление об этом подать нужно не позднее 30-ти дней со дня регистрации.

«Госпошлина за выдачу паспорта взимается в размере 300 рублей, если заявление подается через портал Госуслуг — 210 рублей», — уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Предоставить в таком случае кроме заявления и паспорта, подлежащего замене, нужно также свидетельство о заключении брака.

Срок оформления паспорта составляет 10 рабочих дней, если заявление подано по месту жительства и до 30 дней при подаче заявления не по месту жительства.

В случае, когда паспорт не заменен в положенный срок, прежний документ, удостоверяющий личность, становится недействительным. Его владельца могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей в регионах страны и от трех до пяти тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге.