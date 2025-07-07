Когда волгоградцам откажут в выдаче или замене паспорта, рассказали в МВД

Предоставить придется два снимка размером 3,5×4,5 см, которые сняты в год получения или замены паспорта и соответствуют действительности. Фото не примут, если оно отредактировано или лицо закрыто какой-либо деталью одежды — кроме очков для зрения, которые человек носит, не снимая, однако они не должны быть с затемненными линзами.