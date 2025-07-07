Когда волгоградцам откажут в выдаче или замене паспорта, рассказали в МВД

Чтобы такой неприятности не случилось, следует помнить несколько важных правил.
В МВД предупреждают:
- документ не смогут получить те, кому еще не исполнилось 14-ти лет;
- если в персональных данных, указанных в заявлении, имеются фактические ошибки или текст заявления не читаем;
- в случае непредоставления необходимых документов или если они не соответствуют требованиям, являются поддельными или подложными;
- если фото не соответствует предъявляемым к нему требованиям.
Предоставить придется два снимка размером 3,5×4,5 см, которые сняты в год получения или замены паспорта и соответствуют действительности. Фото не примут, если оно отредактировано или лицо закрыто какой-либо деталью одежды — кроме очков для зрения, которые человек носит, не снимая, однако они не должны быть с затемненными линзами.
Если заявление подается в электронной форме, в нем должны быть заполнены все пункты, которые подлежать заполнению, в противном случае его не примут. Как и при несоответствии данных владельца сертификата ключа проверки электронной подписи данным заявителя.
Паспорт не выдадут:
- тем, у кого нет российского гражданства;
- предоставившим неверные документы или сведения о себе;
- в случае невозможность установления личности обратившегося за получением или заменой паспорта;
- если у человека уже есть действительный паспорт;
- если он уже подавал соответствующее заявление, однако паспорт пока не получил;
- в случае неуплаты госпошлины;
- если гражданин не явился на прием в течение 30 календарных дней после его; приглашения для рассмотрения заявления, поданного в электронной форме.
В случае замены паспорта в связи со вступлением в брак заявление об этом подать нужно не позднее 30-ти дней со дня регистрации.
«Госпошлина за выдачу паспорта взимается в размере 300 рублей, если заявление подается через портал Госуслуг — 210 рублей», — уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.
Предоставить в таком случае кроме заявления и паспорта, подлежащего замене, нужно также свидетельство о заключении брака.
Срок оформления паспорта составляет 10 рабочих дней, если заявление подано по месту жительства и до 30 дней при подаче заявления не по месту жительства.
В случае, когда паспорт не заменен в положенный срок, прежний документ, удостоверяющий личность, становится недействительным. Его владельца могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей в регионах страны и от трех до пяти тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге.