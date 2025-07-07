Мэр Красноярска подает апелляцию на арест

Логинов был задержан 9 июня и обвинен во взяточничестве. По данным следствия, с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и мэра Красноярска, он получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 миллионов рублей. Эти средства предназначались за содействие в победе компании в конкурсах на управление и ремонт дорог.