Мэр Красноярска подает апелляцию на арест

В Москве 9 июля состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляция мэра Красноярска Владислава Логинова на его арест.
Соответствующая информация появилась на сайте судов общей юстиции.
Логинов был задержан 9 июня и обвинен во взяточничестве. По данным следствия, с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и мэра Красноярска, он получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 миллионов рублей. Эти средства предназначались за содействие в победе компании в конкурсах на управление и ремонт дорог.
Сам Логинов свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой оговора. В настоящее время он находится под арестом до 4 августа.