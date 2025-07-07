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Мэр Красноярска подает апелляцию на арест

В Москве 9 июля состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляция мэра Красноярска Владислава Логинова на его арест.

В Москве 9 июля состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляция мэра Красноярска Владислава Логинова на его арест.

Соответствующая информация появилась на сайте судов общей юстиции.

Логинов был задержан 9 июня и обвинен во взяточничестве. По данным следствия, с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и мэра Красноярска, он получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 миллионов рублей. Эти средства предназначались за содействие в победе компании в конкурсах на управление и ремонт дорог.

Сам Логинов свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой оговора. В настоящее время он находится под арестом до 4 августа.