Россияне массово скупают наборы для самолечения зубов

Популярными способами восстановления зубов являются коронки и виниры. Внешне они очень похожи, но конструкции решают разные задачи и применяются при определенных клинических показаниях. Стоматолог Андрей Хохлов рассказал, чем они отличаются и как подобрать идеальный для себя вариант.