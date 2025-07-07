Россияне массово скупают наборы для самолечения зубов

В России взлетел спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях. Об этом свидетельствуют недавние исследования рынка.
Наборы включают в себя инструменты и пломбировочные материалы, они предназначены для временного пломбирования. Их могут применять для изоляции кариозных полостей или защиты зубов.
Ранее стоимость подобного набора составляла до 200 рублей, однако на фоне ажиотажа она поднялась до 900 рублей. Некоторые продавцы за год могут реализовать до 44 тысяч таких комплектов.
Найти такие наборы можно на маркетплейсах. За первую половину 2025 года количество подобных продавцов увеличилась в 3,3 раза. Эксперты объясняют ажиотаж резким ростом цен на услуги стоматологов, а также тренды в социальных сетях, передают «Известия».
В одном из недавних исследований зубные врачи попали в число самых высокооплачиваемых профессий страны: им готовы платить до 900 тысяч рублей в месяц. «Вечерняя Москва» выяснила, откуда берутся такие заоблачные суммы в их расчетных листах.
Популярными способами восстановления зубов являются коронки и виниры. Внешне они очень похожи, но конструкции решают разные задачи и применяются при определенных клинических показаниях. Стоматолог Андрей Хохлов рассказал, чем они отличаются и как подобрать идеальный для себя вариант.