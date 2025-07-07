В Сочи на вылет и прилет задерживаются более 50 рейсов

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Анталью, Архангельск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Элисту, Минеральные Воды, а также в Новосибирск, Сургут, Астрахань, Батуми, Тюмень, Омск, Пензу и Челябинск. Отменили два рейса в Санкт-Петербург и Самарканд.
На прибытие в город-курорт задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Антальи, Омска, Минеральных Вод, Сургута, Казани, Новосибирска, Элисты, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Отменены вылеты из Самарканда и Санкт-Петербурга.