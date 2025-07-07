Более 100 рейсов ожидают вылета из Пулково после отмены ночных ограничений

За трое суток на запасные аэродромы отправлены 82 самолета, из которых в Пулково вернулись 52. За эти дни в аэропорту отменили 20 вылетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. В Пулково ожидается возвращение десяти бортов.