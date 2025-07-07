Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 рейсов ожидают вылета из Пулково после отмены ночных ограничений

В петербургском аэропорту Пулково на утро 7 июля вылет 104 рейсов задержан на два часа и более.

Источник: Коммерсантъ

О работе воздушной гавани после отмены ночных ограничений отчитались в пресс-службе управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

За трое суток на запасные аэродромы отправлены 82 самолета, из которых в Пулково вернулись 52. За эти дни в аэропорту отменили 20 вылетов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. В Пулково ожидается возвращение десяти бортов.

«Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 08 июля. 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международных», — добавили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что над Ленинградской областью 7 июля ликвидировали три беспилотника.