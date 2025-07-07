Politico: Макрон может устроить внеочередные выборы из-за проблем правительства

Один из главных персонажей, который сильно раздражает и разочаровывает Макрона — премьер-министр Франсуа Байру. Политик не склонен к риску и авантюрам и это раздражает президента Франции. Он втайне рассчитывает на то, что законодатели уволят премьер-министра, будь то во время переговоров по бюджету или из-за скандала о жестоком обращении с детьми, который начался еще во времена Байру на посту министра образования в 1990-х годах.