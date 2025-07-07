Politico: Макрон может устроить внеочередные выборы из-за проблем правительства

Спустя год после внеочередных выборов во Франции, которые чуть не привели к власти крайне правых, президент Франции Эммануэль Макрон имеет конституционное право снова затеять избирательную кампанию. Теперь новыми выборами политик хочет решить проблемы в правительстве. И эта идея очень сильно соблазняет главу Пятой республики. Об этом сообщает Politico.
Один из главных персонажей, который сильно раздражает и разочаровывает Макрона — премьер-министр Франсуа Байру. Политик не склонен к риску и авантюрам и это раздражает президента Франции. Он втайне рассчитывает на то, что законодатели уволят премьер-министра, будь то во время переговоров по бюджету или из-за скандала о жестоком обращении с детьми, который начался еще во времена Байру на посту министра образования в 1990-х годах.
В случае краха правительства Франции, Макрон может просто переназначить премьера, поставив на должность министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, чтобы попытаться сделать то, что не удалось Байру и Барнье.
Однако в политических кругах Франции премьер-министра считают ходячим мертвецом, так что возможные внеочередные выборы осенью уже не просто слухи, а реальная возможность, к которой некоторые начинают готовиться.
Признаков разработки плана новых выборов нет, но в этом и проблема Макрона, который известен тем, что принимает решения в последнюю минуту. Именно это он и сделал прошлым летом.
В начале декабря прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон принял просьбу премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны.
Поводом для вотума недоверия являлся план бюджета Франции на 2025 год. Расточительная политика Макрона отрицательно сказалась не только на жизни общества, но и на премьер-министре. А ведь Барнье — один из немногих союзников нынешнего президента Франции.