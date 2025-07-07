Ефимов: в Москве благоустроят набережную Захарковского карьера

Ранее Владимир Ефимов рассказал о том, что на юге Москвы будет построен бизнес-центр в рамках программы комплексного развития территорий. Так, планируется реорганизация участка площадью 1,18 гектара, где на данный момент находится устаревшее офисное здание. Участок расположен по адресу: 2-й Кожуховский проезд, владение 29, корпус 2, строение 16.