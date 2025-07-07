Ефимов: в Москве благоустроят набережную Захарковского карьера

Специалисты приступили к разработке проекта планировки территории комплексного благоустройства набережной Захарковского карьера на западе Москвы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проектом планировки территории предусмотрено комплексное благоустройство набережной Захарковского карьера. На территории планируется размещение серфинг-центра площадью 30 тысяч квадратных метров, конгресс-холла площадью почти шесть тысяч квадратных метров, а также японского сада и центрального ландшафтного парка площадью 6,6 гектара», — сообщил Ефимов.
Набережная расположена в Рублево-Архангельском, в развивающемся микрорайоне СберСити.
Планируется объединить центральный парк и японский сад с набережной Захарковского карьера. Благодаря этому на территории появится несколько километров прогулочных маршрутов.
Как уточнила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, общая площадь благоустроенного участка составит порядка 51,5 гектара. После обновления горожане получат продуманное общественное пространство, где можно будет активно проводить время и отдыхать.
Проект будет реализован инвестором. На данный момент проводятся работы по благоустройству территории карьера.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского экономического форума рассказал, что уникальный крытый серфинг-центр на территории СберСити будет построен к 2028 году.
В комплексе помимо бассейна для серфинга оборудуют аквапарк, крытый пляж, термальную зон, фитнесс-центра и СПА-комплекс.
Ранее Владимир Ефимов рассказал о том, что на юге Москвы будет построен бизнес-центр в рамках программы комплексного развития территорий. Так, планируется реорганизация участка площадью 1,18 гектара, где на данный момент находится устаревшее офисное здание. Участок расположен по адресу: 2-й Кожуховский проезд, владение 29, корпус 2, строение 16.
Площадь нового бизнес-центра составит 55 тыс. кв. метров. В здании будут размещены магазины, кафе, рестораны, офисы и другие объекты. Прилегающую к бизнес-центру территорию благоустроят.