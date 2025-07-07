Россияне массово скупают наборы для домашнего пломбирования зубов

Врачи категорически не рекомендуют заниматься самолечением зубов.
В 2025 году в России резко вырос спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов. За первое полугодие количество объявлений о продаже таких товаров увеличилось в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. Основная причина — стремительный рост цен на стоматологические услуги.
По данным «Известий», на маркетплейсах сейчас представлено около двух тысяч объявлений о продаже временных пломб, которые можно установить самостоятельно. Средняя стоимость такого набора выросла почти до 900 рублей. Некоторые продавцы отмечают десятки тысяч продаж в год. Пользователи делятся как положительным, так и негативным опытом, однако многие признают: главный мотив — экономия на профессиональной стоматологии.
По данным аналитического центра «Чек Индекс», средний чек на стоматологические услуги в июне 2025 года составил почти 11 тысяч рублей — на 15% больше, чем год назад. Рост цен связан с удорожанием материалов и операционных расходов.
Врачи категорически не рекомендуют заниматься самолечением зубов. По словам экспертов, такие «пломбы» могут привести к развитию инфекций, воспалению десен, потере зуба и даже поражению костной ткани. Особую опасность представляют материалы неизвестного происхождения, которые могут вызывать аллергические реакции и другие осложнения. Стоматологи предупреждают: материалы для самостоятельного пломбирования не проходят обязательных клинических испытаний и не сертифицированы для применения в медицинской практике. В случае осложнений доказать вину продавца практически невозможно — вся ответственность ложится на покупателя.
Для тех, кто не может позволить себе лечение в частных клиниках, существуют государственные стоматологии, работающие по полису ОМС, а также программы рассрочки. Эксперты советуют не рисковать здоровьем ради краткосрочной экономии и выбирать проверенные медицинские учреждения.