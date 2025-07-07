Россияне массово скупают наборы для домашнего пломбирования зубов

Врачи категорически не рекомендуют заниматься самолечением зубов. По словам экспертов, такие «пломбы» могут привести к развитию инфекций, воспалению десен, потере зуба и даже поражению костной ткани. Особую опасность представляют материалы неизвестного происхождения, которые могут вызывать аллергические реакции и другие осложнения. Стоматологи предупреждают: материалы для самостоятельного пломбирования не проходят обязательных клинических испытаний и не сертифицированы для применения в медицинской практике. В случае осложнений доказать вину продавца практически невозможно — вся ответственность ложится на покупателя.