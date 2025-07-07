EJN: химическое вещество из тысяч вещей приводит к аутизму у мальчиков

Уточняется, что перфторгексановая кислота (PFHxA) чаще всего может содержаться в каучуковых ремешках, например, для смарт-часов, в грязе- и водоотталкивающих покрытиях на одежде и мебели, красках, лаках, посуде, средствах личной гигиены и иногда даже в косметике.