EJN: химическое вещество из тысяч вещей приводит к аутизму у мальчиков

Ученые из Университета Рочестера провели новое исследование, в котором выяснилось, что использование беременными вредного химического вещества PFHxA — производного гексановой кислоты от фторированной карбоновой кислоты — приводит к развитию аутизма у плода, причем у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек, пишет научный журнал European Journal of Neuroscience.
Уточняется, что перфторгексановая кислота (PFHxA) чаще всего может содержаться в каучуковых ремешках, например, для смарт-часов, в грязе- и водоотталкивающих покрытиях на одежде и мебели, красках, лаках, посуде, средствах личной гигиены и иногда даже в косметике.
Исследователи проводили опыты на лабораторных мышах — беременным особям давали PFHxA. Детеныши матерей, употреблявших вещество, показывали отклонения от нормального поведения в процессе взросления, причем особи мужского пола — чаще.
«Это открытие говорит о том, что мужской мозг может быть более уязвим к воздействию окружающей среды во время развития нервной системы», — заявила профессор неврологии из Университета Рочестера Аня Маевска.
По ее словам, до недавнего времени PFHxA считался «более безопасной» заменой старым печально известным химическим веществам, которые вывели из употребления.
«Понимание воздействия PFHxA на развивающийся мозг имеет решающее значение при разработке правил в отношении данного химического вещества. Надеемся, что это исследование станет первом из многих последующих, которые оценят нейротоксичность PFHxA», — подчеркнула Маевска.
Ранее ученые выяснили, что рожденные через кесарево дети больше склонны к раку.