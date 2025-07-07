Грозит цунами: вулкан Левотоби проснулся в Индонезии

По данным синоптиков, извержение началось около 12:10 по местному времени (6:10 по московскому времени). В случае образования волны цунами она может достичь берегов Японии ориентировочно к 15:30 (9:30 по московскому времени). Японские специалисты в настоящее время оценивают вероятность возникновения цунами, передает сайт метеослужбы.