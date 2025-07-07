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Грозит цунами: вулкан Левотоби проснулся в Индонезии

На индонезийском острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила метеорологическая служба Японии.

На индонезийском острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила метеорологическая служба Японии.

По данным синоптиков, извержение началось около 12:10 по местному времени (6:10 по московскому времени). В случае образования волны цунами она может достичь берегов Японии ориентировочно к 15:30 (9:30 по московскому времени). Японские специалисты в настоящее время оценивают вероятность возникновения цунами, передает сайт метеослужбы.

Вулкан Левотоби состоит из двух вершин. Более активная из них — Левотоби Лаки-лаки — имеет высоту 1584 метра и находится примерно в двух километрах от второй вершины Перемпуан, которая выше — 1703 метра.

Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, характеризующейся высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается более 500 вулканов, около 130 из них действующие.

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено пробуждение вулкана Ключевская сопка. Им поделился специалист института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.