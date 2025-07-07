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Путин освободил от должности министра транспорта

Президент РФ освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующая информация находится на сайте официального опубликования правовых актов.

Срочная новость.

Президент РФ освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующая информация находится на сайте официального опубликования правовых актов.

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