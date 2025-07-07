Путин освободил от должности министра транспорта

Срочная новость.
Президент РФ освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующая информация находится на сайте официального опубликования правовых актов.
Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.Читать дальше