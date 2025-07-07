Организаторы Уимблдона извинились перед теннисисткой Павлюченковой

В первом сете при счёте 4:4 Павлюченкова подавала, но мяч был отправлен в аут. Судья заметил это, но из-за сбоя в системе «хоук-ай» было решено переиграть розыгрыш. Павлюченкова потеряла очко, а затем и гейм, что вызвало её недовольство.