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Организаторы Уимблдона извинились перед теннисисткой Павлюченковой

В ходе игры произошел технический сбой, который привел к потере очка в одном из геймов.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы Уимблдона выразили сожаление в связи с инцидентом, произошедшим во время матча с участием российской теннисистки Анастасии Павлюченковой. В ходе игры произошёл технический сбой, который привёл к потере очка в одном из геймов.

«Мы приносим извинения всем участникам инцидента, но мы по-прежнему уверены в точности нашей системы отслеживания мяча. В данном случае произошла ошибка человека, и мы пересмотрели наши процессы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), его слова приводит BBC.

В первом сете при счёте 4:4 Павлюченкова подавала, но мяч был отправлен в аут. Судья заметил это, но из-за сбоя в системе «хоук-ай» было решено переиграть розыгрыш. Павлюченкова потеряла очко, а затем и гейм, что вызвало её недовольство.

Встреча закончилась победой Павлюченковой в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4. В четвертом круге россиянка одержала победу над британкой Сонай Картал.