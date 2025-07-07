Вредоносные ссылки и фейковые сотрудники: главные уловки мошенников

В управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России рассказали, какими способами мошенники убеждают людей установить вредоносные программы на телефон или компьютер. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.
Часто злоумышленники звонят или пишут, представляясь сотрудниками разных организаций. Например, они могут притвориться оператором связи и сказать, что нужно продлить договор, подключить новый тариф или улучшить качество связи.
Также мошенники могут выдать себя за банковских работников. В этом случае они просят установить приложение якобы для обновления, проверки бонусов или защиты счета от подозрительных операций.
Иногда жертве пишут от имени знакомого или коллеги и предлагают открыть фото, видео или документ.
Еще один способ — представление сотрудниками полиции или других силовых структур. Такие «сотрудники» пугают тем, что кто-то пытается получить доступ к счету, и просят срочно установить программу для защиты.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники активно предлагают гражданам сдать в аренду свои банковские карты и личные кабинеты. Взамен аферисты обещают участие в сделках с криптовалютой и якобы полную юридическую безопасность.