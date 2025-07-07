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Владимир Путин подписал гитару для волгоградца

Президент России Владимир Путин лично подписал гитару для волгоградца.

Директор школы в настоящее время служит во взводе БПЛА в зоне спецоперации на Украине. Его единственная отрада — игра на гитаре.

С просьбой к главе российского государства обратились организаторы форума «Все для победы», в котором принял участие Владимир Владимирович. Он без лишних слов подошел к инструменту и оставил на нем свой автограф.

«Расскажем — не поверит!» — признались активисты из Народного фронта, поддерживающие отношения с волгоградцем.

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