Владимир Путин подписал гитару для волгоградца

Директор школы в настоящее время служит во взводе БПЛА в зоне спецоперации на Украине. Его единственная отрада — игра на гитаре.
С просьбой к главе российского государства обратились организаторы форума «Все для победы», в котором принял участие Владимир Владимирович. Он без лишних слов подошел к инструменту и оставил на нем свой автограф.
«Расскажем — не поверит!» — признались активисты из Народного фронта, поддерживающие отношения с волгоградцем.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше