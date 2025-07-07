«Пожар возник в результате поджога». СК назвал причину возгорания в деревне под Пуховичами, где погибли бабушка с внучкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели бабушки с внучкой на пожаре в Пуховичском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее мы сообщали по данным МЧС о том, что бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами.
Трагедия произошла вечером 5 июля. Во время пожара в одном из домов в деревне погибли 75-летняя сельчанка и ее 12-летняя внучка, которая была у бабушки в гостях. Сотрудники СК выяснили, что пожар начался неслучайно.
— Следователи установили, что пожар возник в результате поджога, — прокомментировали в пресс-службе.
На данный момент расследуется уголовное дело по факту уничтожения имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси). Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии и лица, которые причастны к поджогу.
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