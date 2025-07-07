Более 100 рейсов задерживаются в аэропорту Пулково

«На 08:00 мск задержано на 2 и более часов 104 рейса; на запасных аэродромах за трое суток оказалось 82 рейса. Из них вернулись 52. Отменено 20 рейсов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие направления», — уточнили в пресс-службе ТАСС. Там отметили, что сейчас ожидается возвращение в Пулково еще 10 самолетов. Стабилизировать ситуацию планируют до конца дня, часть рейсов могут перенести на 8 июля.