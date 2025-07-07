Буйство красок и звуков

В субботу, 5 июля, в центре Перми на эспланаде перед Театром-Театром состоялся городской национальный праздник татар и башкир Сабантуй. В Пермь приехали гости из районов Пермского края, из Татарстана и Башкортостана.
Сабантуй — это национальный праздник татар и башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ. Его название переводится как «праздник плуга». Сабантуй был и остается важным праздником для народов Перми, ведь многие пермяки или их родители — выходцы из сельских районов. Поэтому Сабантуй проводится в Перми ежегодно, он стал любимым и ожидаемым праздником, который не обходится без веселых гуляний с ярмаркой, танцами и шуточными соревнованиями.
Глава города Перми Эдуард Соснин сердечно поздравил пермяков и гостей Перми с началом любимого всеми праздника:
— Сабантуй является символом дружбы, согласия и взаимопонимания между разными народами, — отметил глава города. — В нем ощущается широта души, так свойственная нашим людям. Сегодняшнее событие объединяет жителей многонациональной Перми и гостей, приехавших к нам из Татарстана и Башкортостана. Сабантуй дает возможность прикоснуться к национальной культуре через народное искусство, национальную кухню и спорт. Пусть Сабантуй зарядит всех энергией, позволит окунуться в атмосферу гостеприимства и самобытной культуры, насладиться красотой национальных песен и танцев.
Тепло приветствовала участников праздника директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Анастасия Субботина:
— Это светлый праздник, праздник ярких эмоций. Он подчёркивает красоту народных традиций татар и башкир. И ещё раз напоминает нам народную мудрость: кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Желаю всем насладиться концертными номерами, выступлениями гостей, общайтесь с друзьями, будьте счастливы.
Глава Барды Халиль Алапанов поздравил всех с началом Сабантуя, поблагодарил за приглашение. Особо он отметил, что Пермь с каждым годом становится краше:
— Мы рады этому. Молодцы пермяки! Сегодня есть что посмотреть, послушать, подготовлена обширная программа. Всем хорошего отдыха.
Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев поблагодарил Эдуарда Соснина за хороший выбор места проведения Сабантуя — в центре Перми, куда легко добраться из любой части города. Он приветствовал всех традиционным мусульманским обращением:
— Мир вам, милость Аллаха и Его благословение! Поздравляю всех с прекрасным праздником Сабантуя. Администрация города имеет большой опыт в проведении таких масштабных праздников, сердечная им благодарность от всех нас. Сабантуй — символ добрососедства и любви к Отчизне. Россия — дом народов, все мы живём дружной семьёй. Так же дружно отстаиваем суверенитет России, жизни мирных людей Донбасса и новых регионов в специальной военной операции. Желаем нашим бойцам скорейшей победы и возвращения домой. А сегодня желаю всем участникам праздника хорошего отдыха, ярких эмоций от выступлений артистов. От Регионального Духовного управления мусульман Пермского края мы подготовили приз победителю в национальной борьбе курэш — живого барана.
Забегая вперёд, отметим, что Анвар хазрат вручил приз абсолютному победителю Руслану Маматову.
От Республики Татарстан собравшихся приветствовал многолетний глава Булгар Камиль Нугаев:
— Сабантуй — отличный праздник, любимый всеми. Я рад побывать у вас в гостях. Передаю сердечный привет от главы Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, он пожелал всем отличного проведения Сабантуя, подчеркнув, что татары, где бы они ни проживали, всегда ожидают наступления Сабантуя с особым трепетом. В нем находят живое воплощение самобытность народа, уникальный колорит сложившихся традиций и обычаев. Сегодня этот древний праздник органично дополняется современными красками. Радушный праздник из года в год становится местом встречи людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий, способствует лучшему пониманию друг друга, культурному и духовному взаимообогащению, миру и согласию между народами.
Участники Сабантуя насладились отличной концертной программой, национальными играми и забавами, соревнованиями по борьбе курэш, выставками, ярмаркой, дискотекой.
Под жаркие аплодисменты на сцене выступили ансамбль татарского танца «Гюзель Чулман», студия этнического танца «Лейла», танцевальный коллектив народов Перми «Кояш», танцевальные коллективы «Тамчылар» и «Кэмешляр», фольклорный коллектив «Чишмя». Зрители тепло встретили песни пермского ведущего мероприятий и шоумена Адиса Маликова и участницы 11 сезона шоу «Голос» на Первом канале Юлии Гарифуллиной, заслуженных артистов Республики Татарстан Гульсирени Абдуллиной и Азата Абитова, народных артистов Республики Башкортостан Алмаса Гафарова и Рамиля Ихсанова (дуэт «АНТ»).
В рамках праздника состоялась молодежная дискотека, которая собрала большое количество участников. До вечера продолжался праздник, людям не хотелось расходиться. До свидания, Сабантуй-2025, до встречи, Сабантуй-2026!