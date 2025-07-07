Буйство красок и звуков

— Сабантуй — отличный праздник, любимый всеми. Я рад побывать у вас в гостях. Передаю сердечный привет от главы Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, он пожелал всем отличного проведения Сабантуя, подчеркнув, что татары, где бы они ни проживали, всегда ожидают наступления Сабантуя с особым трепетом. В нем находят живое воплощение самобытность народа, уникальный колорит сложившихся традиций и обычаев. Сегодня этот древний праздник органично дополняется современными красками. Радушный праздник из года в год становится местом встречи людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий, способствует лучшему пониманию друг друга, культурному и духовному взаимообогащению, миру и согласию между народами.