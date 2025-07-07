Последним новичком волейбольной «Новы» стал сербский доигровщик Павле Перич

26-летний волейболист переедет в команду из Самарской области из польского клуба «Скра». Подробностями поделилась пресс-служба волжан.
Доигровщик Павле Перич также играл за сербские коллективы, греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче», итальянскую «Чистерну». Он стал последним новичком ВК «Нова» перед стартом сезона.
Ранее состав местного клуба пополнили 19-летние Владислав Полочанин и Максим Зинченко.
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