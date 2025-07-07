Стали известны подробности смерти боксера Сергея Башкирова

На 55-м году жизни ушел из жизни двукратный чемпион России по боксу, новосибирец Сергей Башкиров, носивший прозвище «Сибирский Тайсон». Причиной смерти 4 июля 2025 года стала болезнь — опухоль спинного мозга, пишет Сиб.фм. Сын спортсмена рассказал, что две операции на позвоночнике и курс лучевой терапии оказались непосильной нагрузкой для организма.
Уроженец Игарки Башкиров начал заниматься боксом именно там. Служил в спортивной роте в Новосибирске, достиг финала чемпионата Вооруженных сил СССР. Позже выступал за новосибирское «Динамо». Он завоевал титулы шестикратного чемпиона Центра спортивной подготовки и двукратного чемпиона России. Побеждал спортсмен и на международных турнирах.
На профессиональном ринге новосибирский боксёр дебютировал в 2000 году, ярко проявив себя. В 2001 году он завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии IBF (вес до 66,5 кг), но позже утратил его.
Завершил карьеру Сергей в 2007 году, имея в активе 14 побед в 19 профессиональных боях. Его боевой стиль и внешность принесли ему сравнение и прозвище в честь Майка Тайсона.
После завершения спортивной карьеры спортсмен посвятил себя тренерской работе.
Известие о его смерти глубоко опечалило родных, друзей и боксёрское сообщество, о чём свидетельствуют многочисленные прощальные посты в соцсетях.
Прощание со спортсменом состоится 8 июля в 13:00 по адресу: Новосибирск, ул. Потанинская, 42/1. Похороны пройдут на Заельцовском кладбище.