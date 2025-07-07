В МВД рассказали, как мошенники убеждают россиян установить вредоносное ПО

Помимо этого, в МВД сообщили, что на данный момент злоумышленники в большинстве случаев больше не звонят первыми, а заставляют жертву начать звонок. Такой ход значительно снижает бдительность человека, поскольку у него появляется уверенность, что он сам вышел на контакт и все происходящее безопасно.