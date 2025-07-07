В МВД рассказали, как мошенники убеждают россиян установить вредоносное ПО

Мошенники упорно пытаются получить личные данные россиян. О самых распространенных схемах с установкой вредоносного ПО рассказали в МВД России.
Так, под видом оператора связи мошенники могут связаться с гражданином якобы для пролонгации договора, перехода на новый тариф 5G или улучшения качества связи.
Под видом сотрудника банка аферисты звонят с предложением обновить банковское приложение, проверить начисленные бонусы или защитить счет от подозрительных операций. Злоумышленники также могут представиться знакомым или коллегой и предложить скачать медиаматериалы или ознакомиться с приказом или договором.
Под видом правоохранительных органов преступники звонят россиянам, якобы пытаясь защитить их счета от мошенников. Они также могут предложить «проверить» банковский счет.
— Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников — обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон, — сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Помимо этого, в МВД сообщили, что на данный момент злоумышленники в большинстве случаев больше не звонят первыми, а заставляют жертву начать звонок. Такой ход значительно снижает бдительность человека, поскольку у него появляется уверенность, что он сам вышел на контакт и все происходящее безопасно.