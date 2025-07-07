Путин уволил министра транспорта России

Роман Старовойт ранее занимал пост губернатора Курской области. Он имеет два высших образования: техническое и управленческое, а также степень кандидата педагогических наук. Карьера Старовойта началась в 1995 году в инвестиционной сфере. В дальнейшем он работал в правительстве Санкт-Петербурга, где курировал инвестиционные проекты. С 2010 по 2012 годы занимал должности в аппарате правительства РФ, а затем возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). В октябре 2018 года Старовойт был назначен заместителем министра транспорта РФ, а вскоре стал врио губернатора Курской области.