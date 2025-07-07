В Иркутске проверили рабочих-мигрантов в хостелах

В Иркутске полицейские совместно с сотрудниками ОМОН провели плановую проверку хостелов, где проживают иностранцы. Мероприятие прошло в рамках профилактики нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители посетили хостелы в нескольких районах города, где, по оперативным данным, проживали граждане иностранных государств. Большинство постояльцев оказались гражданами стран Средней Азии, прибывшими в Россию на законных основаниях для работы на стройках.
Полицейские проверили у жильцов наличие документов на осуществление трудовой деятельности, подтверждающих законность пребывания на территории РФ. Все данные были сверены с учетными базами.
Как подчеркнули в региональном управлении МВД, такие мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности, укрепление законности и выявление случаев незаконной миграции.
Ранее сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели операцию «Нелегал-2025», в рамках которой проверили места пребывания мигрантов и лиц без гражданства, а также объекты, где задействована иностранная рабочая сила. Всего было выявлено 344 нарушения миграционного законодательства.