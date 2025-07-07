В Иркутске проверили рабочих-мигрантов в хостелах

Как подчеркнули в региональном управлении МВД, такие мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности, укрепление законности и выявление случаев незаконной миграции.



Ранее сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели операцию «Нелегал-2025», в рамках которой проверили места пребывания мигрантов и лиц без гражданства, а также объекты, где задействована иностранная рабочая сила. Всего было выявлено 344 нарушения миграционного законодательства.