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Боец Дмитрий Комов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Прощание с защитником Отечества состоится 8 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Дмитрий Комов из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, защитник Отечества пал при выполнении боевого задания.

Дмитрий Комов окончил школу № 85, после чего был призван в армию, служил в пограничных войсках в Даурии. После возвращения домой устроился в полицию, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Также работал дефектоскопистом на железной дороге.

— «За ленточку» отправился в начале февраля 2025 года, подписав контракт. Дмитрий Евгеньевич был хорошим сыном, мужем, братом. Здесь его ждали мама, жена, сестра и двое племянников. Для них его гибель — невосполнимая утрата, — рассказывают в администрации.

Прощание с героем состоится 8 июля в его родном городе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Александр Каюмов из Тулуна героически погиб в зоне СВО.