Боец Дмитрий Комов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Дмитрий Комов из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, защитник Отечества пал при выполнении боевого задания.
Дмитрий Комов окончил школу № 85, после чего был призван в армию, служил в пограничных войсках в Даурии. После возвращения домой устроился в полицию, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Также работал дефектоскопистом на железной дороге.
— «За ленточку» отправился в начале февраля 2025 года, подписав контракт. Дмитрий Евгеньевич был хорошим сыном, мужем, братом. Здесь его ждали мама, жена, сестра и двое племянников. Для них его гибель — невосполнимая утрата, — рассказывают в администрации.
Прощание с героем состоится 8 июля в его родном городе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Александр Каюмов из Тулуна героически погиб в зоне СВО.