«Навсегда останется в наших сердцах»: коллектив «Роева ручья» скорбит о смерти бывшего директора

Гибель экс-директора парка вызвала шок среди жителей Красноярска. Андрей Горбань возглавлял «Роев ручей» более десяти лет, начиная свою работу в феврале 2013 года. За время его руководства парк претерпел значительные преобразования. Он активно работал над улучшением условий содержания животных и развитием образовательной программы учреждения. Под его руководством были реализованы важные проекты, включая строительство вольерного комплекса для куньих, обновление условий для белых медведей, открытие тематической зоны «Парк динозавров», создание контактного зоопарка и начало строительства нового вольера для медведей.