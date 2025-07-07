«Навсегда останется в наших сердцах»: коллектив «Роева ручья» скорбит о смерти бывшего директора

Красноярский парк «Роев ручей» опубликовал некролог в память о своем бывшем директоре Андрее Горбане, который трагически скончался 6 июля 2025 года.
Гибель экс-директора парка вызвала шок среди жителей Красноярска. Андрей Горбань возглавлял «Роев ручей» более десяти лет, начиная свою работу в феврале 2013 года. За время его руководства парк претерпел значительные преобразования. Он активно работал над улучшением условий содержания животных и развитием образовательной программы учреждения. Под его руководством были реализованы важные проекты, включая строительство вольерного комплекса для куньих, обновление условий для белых медведей, открытие тематической зоны «Парк динозавров», создание контактного зоопарка и начало строительства нового вольера для медведей.
В некрологе отмечается, что Горбань был не только высококлассным специалистом и руководителем, но и человеком, который искренне любил свое дело и вкладывал в него все силы и время для процветания парка.
Под его руководством «Роев ручей» активно участвовал в программах по сохранению редких видов животных, таких как белые медведи и снежные барсы. Сотрудники парка представляли Красноярск на всероссийских и международных мероприятиях, что способствовало укреплению статуса города как центра зоологической науки и практики.
О дате и месте прощания с Андреем Горбанем будет сообщено дополнительно.
Напомним, что на реке Енисей нашли тело экс-директора красноярского зоопарка.