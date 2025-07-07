Ряд туристских маршрутов закрыли в Крыму

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Республики Крым.
В этот список вошли: Курчатовская тропа, Еврейская тропа (за исключением участка «Озеро у кордона»), Гурзуфская дорога, Тропа Палласа, Бабу-Корыто, а также маршрут к Сиготуру.
Ограничение будет действовать на период особого противопожарного режима. За его нарушение грозит штраф — от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности действует до восьмого июля.
Напомним, в Севастополе ограничено посещение Чернореченского каньона. Данный запрет действует круглогодично, так как каньон реки Черной является особо охраняемой территорией природного ландшафтного заказника регионального значения. Кроме того, из-за высокой пожароопасности временно закрыта часть Большой Севастопольской тропы. Открытым для посещения остается маршрут от Балаклавы до урочища «Аязьма».