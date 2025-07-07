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Ряд туристских маршрутов закрыли в Крыму

С 30 июня в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике введен запрет на посещение ряда экологических троп и туристских маршрутов.

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Республики Крым.

В этот список вошли: Курчатовская тропа, Еврейская тропа (за исключением участка «Озеро у кордона»), Гурзуфская дорога, Тропа Палласа, Бабу-Корыто, а также маршрут к Сиготуру.

Ограничение будет действовать на период особого противопожарного режима. За его нарушение грозит штраф — от 10 до 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности действует до восьмого июля.

Напомним, в Севастополе ограничено посещение Чернореченского каньона. Данный запрет действует круглогодично, так как каньон реки Черной является особо охраняемой территорией природного ландшафтного заказника регионального значения. Кроме того, из-за высокой пожароопасности временно закрыта часть Большой Севастопольской тропы. Открытым для посещения остается маршрут от Балаклавы до урочища «Аязьма».