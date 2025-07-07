Ряд туристских маршрутов закрыли в Крыму

Напомним, в Севастополе ограничено посещение Чернореченского каньона. Данный запрет действует круглогодично, так как каньон реки Черной является особо охраняемой территорией природного ландшафтного заказника регионального значения. Кроме того, из-за высокой пожароопасности временно закрыта часть Большой Севастопольской тропы. Открытым для посещения остается маршрут от Балаклавы до урочища «Аязьма».