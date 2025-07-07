Burberry продлил аренду офиса в Москве на фоне закрытия бутиков

Британский бренд Burberry, который три года назад временно приостановил работу своих магазинов в России, а затем окончательно закрыл их, продлил аренду офиса в центре Москвы. Это следует из пояснений к бухгалтерской отчётности российской «дочки» компании за 2023 и 2024 годы.