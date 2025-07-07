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Burberry продлил аренду офиса в Москве на фоне закрытия бутиков

Британский модный дом Burberry три года назад закрыл свои бутики в России.

Источник: Аргументы и факты

Бренд Burberry, который полностью прекратил работу своих торговых точек в России, решил продлить договор аренды своего офиса на улице Петровка, срок действия договора с собственником помещения должен был завершиться в августе текущего года, пишет РБК.

Британский бренд Burberry, который три года назад временно приостановил работу своих магазинов в России, а затем окончательно закрыл их, продлил аренду офиса в центре Москвы. Это следует из пояснений к бухгалтерской отчётности российской «дочки» компании за 2023 и 2024 годы.

Согласно документам, изначально договор аренды с владельцем помещения действовал до конца августа 2025 года. Однако позже срок аренды был продлён до марта 2027 года. Площадь занимаемых помещений осталась неизменной и составляет 153 квадратных метра.

Ранее датская компания Lego, которая ранее приостановила поставки продукции в Россию, подала не менее четырёх заявок в Роспатент, касающихся регистрации товарных знаков.