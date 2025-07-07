Дубль «Крыльев Советов» обыграл казанский «Сокол» с разницей в один мяч 6 июля

Самарцы одолели хозяев со счетом 3:2 (12+). Для соперника матч 13-го тура Второй лиги стал последним из-за финансовых трудностей. Он отправился в «небесную лигу».
Причем первым забил «Сокол». На 18-й минуте Раят Шарафутдинов вывел свою команду вперед. После перерыва, на 54-й, Кирилл Попов точно пробил в дальний угол и сравнял — 1:1.
Но на 61-й Максим Малинин вернул преимущество казанскому клубу. Однако «Крылья Советов-2» быстро ответили. Спустя 2 минуты отличился Павел Попов — 2:2. А на 87-й оформил дубль и установил итоговый счет — 3:2.
Вторая команда «зелено-бело-синих» поднялась на восьмую строчку с 17 очками. Следующая игра пройдет 27 июля в Дзержинске. Волжан примет местный «Химик» (12+).
Недавно женские «Крылья» взяли вверх над столичным «Динамо» и прошли в четвертьфинал Кубка России (12+).
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