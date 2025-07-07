Европейская столица вновь открыла для общественного купания после столетнего запрета знаменитую реку

В проект было инвестировано около 1,4 млрд евро, включая подключение более 20 000 домов к канализационной системе (отходы из которых до сих пор сбрасывались непосредственно в Сену), модернизацию очистных сооружений и строительство крупных резервуаров для хранения дождевой воды, эквивалентных по размеру 20 олимпийским бассейнам, чтобы избежать переполнения сточных вод во время дождя и шторма.