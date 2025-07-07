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Европейская столица вновь открыла для общественного купания после столетнего запрета знаменитую реку

Париж вновь открывает реку Сену для общественного купания после столетнего запрета. Около 1000 пловцов в день смогут посещать три места для купания после проведения программы очистки стоимостью 1,4 млрд евро.

Париж вновь открывает реку Сену для общественного купания после столетнего запрета. Около 1000 пловцов в день смогут посещать три места для купания после проведения программы очистки стоимостью 1,4 млрд евро.

Парижане и туристы собрались в прошедшие выходные, чтобы искупаться в реке Сена, после того как городские власти впервые за более чем столетие разрешили использовать ее для общественных купаний, пишет The Guardian.

Открытие состоялось после масштабной программы по очистке, ускоренной в связи с использованием этого места в качестве места проведения прошлогодних Олимпийских игр в Париже после того, как люди, которые регулярно плавали в нем, незаконно лоббировали его преобразование.

Покидающая свой пост мэр Парижа Анн Идальго также помогла реализовать эти планы, сама прыгнув в реку перед Олимпиадой.

До конца августа около 1000 пловцов в день смогут бесплатно посещать три места для купания на берегах Сены.

В проект было инвестировано около 1,4 млрд евро, включая подключение более 20 000 домов к канализационной системе (отходы из которых до сих пор сбрасывались непосредственно в Сену), модернизацию очистных сооружений и строительство крупных резервуаров для хранения дождевой воды, эквивалентных по размеру 20 олимпийским бассейнам, чтобы избежать переполнения сточных вод во время дождя и шторма.

Усилия Парижа были частично вдохновлены аналогичными популярными проектами в городах по всей Европе, где активисты боролись за восстановление водных путей для купания.

В основе их аргументов лежали опасения по поводу того, что горожане смогут охладиться в условиях повышения летних температур.

Несмотря на проблемы со здоровьем, которые повлияли на некоторые олимпийские тренировки прошлым летом, а также на соревнования по мужскому триатлону, забеги прошли в соответствии с планом, что помогло повысить доверие к планам общественного плавания, отмечает The Guardian.

Туристические агентства прогнозируют, что это станет одним из самых обсуждаемых развлечений сезона и будет притягивать туристов. Места для купания расположены недалеко от Эйфелевой башни, которая предназначена для семей с маленькими детьми, собора Парижской Богоматери и Национальной библиотеки.

На месте работают спасатели, а также имеются принадлежности для переодевания и душевые кабины. Органы здравоохранения будут ежедневно проверять качество воды, а система флажков будет указывать, насколько безопасно купаться. Дайвинг запрещен из-за мелководья.

В дополнение к трем местам для купания в Париже запланировано еще 14 мест для купания за пределами города на реках Сена и Марна. Два из них, на Марне, открылись в июне.

У президента Франции Эммануэля Макрона, ехидствует The Guardian, теперь нет оправданий для того, чтобы не выполнить одно из своих обещаний электорату — что он тоже когда-нибудь искупается в Сене, когда это будет возможно.