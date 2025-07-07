От Дня семьи, любви и верности до праздника разоблачений: что отмечают 8 июля 2025

День семьи, любви и верности отмечают 8 июля.
По всему миру 8 июля отмечают самые разные праздники. Пока по всей планете вспоминают о людях с аллергией, в России празднуют День семьи, любви и верности, а в православных храмах чтят память святых Петра и Февронии. О том, какие праздники выпадают на 8 июля 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России 8 июля 2025.
День семьи, любви и верности.
В России 8 июля отмечается один из самых теплых и добрых праздников — День семьи, любви и верности. Этот праздник учрежден в честь святых супругов Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. В этот день принято уделять особое внимание своим близким, выражать любовь и заботу, дарить цветы и подарки, проводить семейные мероприятия и праздники.
День БАМовца в России.
Также 8 июля отмечается День БАМовца — профессиональный праздник строителей Байкало-Амурской магистрали. Этот день посвящен людям, которые принимали участие в строительстве одной из крупнейших железнодорожных магистралей страны. БАМ стал символом героического труда, мужества и упорства тысяч рабочих, инженеров и специалистов, которые строили дорогу в сложных климатических и природных условиях.
День зенитных ракетных войск ВС РФ.
День зенитных ракетных войск отмечают 8 июляФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
8 июля в России отмечают День зенитных ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Этот профессиональный праздник установлен в честь военных специалистов, отвечающих за противовоздушную оборону страны. Зенитные ракетные войска играют важную роль в защите воздушного пространства России, обеспечивая безопасность государства от воздушных угроз.
Международные праздники 8 июля 2025.
Всемирный день борьбы с аллергией.
По всему миру 8 июля отмечается День борьбы с аллергией. Цель этого праздника — привлечь внимание общества к проблемам аллергических заболеваний, повысить осведомленность о способах профилактики и лечения аллергий. В этот день проводятся образовательные мероприятия, лекции врачей-аллергологов, тематические акции и мероприятия для широкой аудитории.
День «Снова стань ребенком».
8 июля каждый взрослый имеет право снова почувствовать себя ребенкомФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Еще один необычный праздник, который отмечается 8 июля — День «Снова стань ребенком». В этот день взрослые могут позволить себе вернуться в детство, вспомнить беззаботные времена и отдохнуть от ежедневных забот. Праздник призывает людей быть открытыми и искренними, радоваться простым вещам и взглянуть на мир глазами ребенка.
Всемирный день разоблачений.
Также 8 июля отмечают Всемирный день разоблачений. Этот праздник посвящен борьбе за правду и справедливость, противодействию коррупции, лжи и манипуляциям. В этот день журналисты, активисты и общественные организации проводят мероприятия по разоблачению неправомерных действий, информируют общественность о скрытых фактах и призывают к прозрачности и ответственности.
Православные праздники 8 июля 2025.
День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто ждет верующих в июле 2025: основные православные праздники месяца.
8 июля Русская Православная Церковь чтит память святых супругов — благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, покровителей семьи, брака и верности. Их жизнь является примером истинной любви, взаимной поддержки и преданности друг другу. В народе этот праздник широко известен как день семейного счастья и стал основой для общероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности.
День памяти преподобного Далмата Исетского, Пермского.
Также в этот день православные верующие вспоминают преподобного Далмата Исетского, Пермского. Святой Далмат жил в XVII веке и был основателем и первым настоятелем Свято-Успенского Далматовского монастыря на реке Исеть. Он прославился строгой монашеской жизнью, мудрым духовным руководством, а также заботой о духовном просвещении местного населения. Святой Далмат почитается как пример подвижничества, молитвы и трудолюбия.
День памяти священномученика Василия Милицына, пресвитера.
Кроме того, 8 июля Церковь чтит память священномученика Василия Милицына, пресвитера, пострадавшего за веру в годы гонений XX века. Отец Василий был священником Русской Православной Церкви и принял мученическую смерть за Христа в период репрессий и гонений на верующих. Его подвиг является примером стойкости в вере, мужества и духовной силы перед лицом испытаний.
Народный праздник 8 июля 2025.
День Петра и Февронии: приметы и традиции.
По народному календарю вот уже сотни лет 8 июля празднуют День Петра и Февронии. История их любви началась с чудесного исцеления: князь Петр, пораженный тяжелым недугом, получил во сне указание найти крестьянку Февронию, которая одна могла помочь ему. Девушка излечила Петра, но тот, поправившись, не сразу исполнил данное ей обещание жениться. Когда болезнь вернулась, князь осознал свою ошибку — после повторного исцеления он взял Февронию в жены, и их союз стал примером истинной любви и преданности.
В народе День Петра и Февронии отмечают уже несколько столетийФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
С этим днем связано множество народных традиций. Например, купцы верили, что если провести 8 июля в лавке вместе с супругой, это привлечет в дом достаток и удачу. Другие приметы были связаны с началом сенокоса: если животные начинали есть сено, а в полях буйно росла сорная трава, это сулило неурожай. О погоде судили по поведению рассады: если она хорошо впитывала воду, ждали засушливых дней, а если нет — готовились к дождям.
Считалось, что после Петра и Февронии наступал период летнего зноя, который продлится еще сорок дней. В народе даже говорили: «После Ивана не надо жупана (старинный полукафтан, прим. ред)», намекая на установившуюся жару.
Иногда Февронию называли Русальницей, связывая этот день с началом игр русалок. По поверьям, с этого времени речные девы начинали водить хороводы у воды, поэтому купаться следовало с осторожностью — чтобы не попасть в их владения.
Знаменитости, родившиеся 8 июля:
Жан де Лафонтен (1621−1695) — знаменитый французский поэт-баснописец. Джон Рокфеллер (1839−1937) — американский предприниматель, первый долларовый миллиардер в истории человечества. Кевин Бейкон (род. 1958) — известный американский актер. Дмитрий Певцов (род. 1963) — российский актер театра и кино, певец, народный артист России. Анастасия Мыскина (род. 1981) — известная российская теннисистка, первая россиянка, выигравшая турнир Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros).