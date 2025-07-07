От Дня семьи, любви и верности до праздника разоблачений: что отмечают 8 июля 2025

С этим днем связано множество народных традиций. Например, купцы верили, что если провести 8 июля в лавке вместе с супругой, это привлечет в дом достаток и удачу. Другие приметы были связаны с началом сенокоса: если животные начинали есть сено, а в полях буйно росла сорная трава, это сулило неурожай. О погоде судили по поведению рассады: если она хорошо впитывала воду, ждали засушливых дней, а если нет — готовились к дождям.