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OC: Врачи обнаружили живого 30-сантиметрового угря, плавающего в животе мужчины

Угорь не просто жил в организме мужчины, он прогрыз стенку кишечника и переполз таким образом в брюшную полость.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на острую боль в животе, бледность и потоотделение. Врачи провели диагностику и нашли в брюшной полости 33-летнего китайца плавающего угря длиной в 30 сантиметров. Об этом инциденте пишет Huaihua Daily.

По приезде в медклинику врачи повели пациента на КТ, которое и показало наличие инородного предмета в брюшной полости мужчины. Так как живот уже был плотным, буквально как доска, было решено провести экстренную операцию, во время которой из него и вытащили угря.

Угорь не просто жил в организме мужчины, он прогрыз стенку кишечника и переполз таким образом в брюшную полость. Медики отреагировали очень быстро: извлекли инородное тело, зашили прогрызенное отверстие и промыли его органы, чтобы минимизировать риск распространения опасной инфекции. Как он туда попал не сообщается.

Как KP.RU писал ранее, в Нижнем Новгороде врачи извлекли из желудка ребенка десертную ложку. Заведующий местной больницы был крайне удивлен произошедшим и поначалу решил, что коллеги его разыгрывают.