Сахар в Ростовской области изменился в цене в июне

В конце июня 2025 года в Ростовской области изменилась стоимость сахара. Об этом сообщает Ростовстат.
Средняя цена за килограмм на отчетный период составила 68,56 рубля за 1 кг. Для сравнения, почти неделей раньше в июне сахар в среднем продавался по 68,38 рубля, а в конце мая — по 69,75 рубля.
Дороже всего на Дону по состоянию на 30 июня сахар продавали в Таганроге (72,54 рубля) и Волгодонске (71,10 рубля). В Шахтах на момент проверки цена достигла 68,97 рубля, в Сальске — 68,09 рубля, в городе Миллерово — 67,64 рубля. Самый дешевый в регионе сахар обнаружили в Ростове-на-Дону — 66,20 рубля за 1 кг.
Напомним, ранее в ЦБ назвали самые подорожавшие за год товары и услуги.
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