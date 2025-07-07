Сахар в Ростовской области изменился в цене в июне

Дороже всего на Дону по состоянию на 30 июня сахар продавали в Таганроге (72,54 рубля) и Волгодонске (71,10 рубля). В Шахтах на момент проверки цена достигла 68,97 рубля, в Сальске — 68,09 рубля, в городе Миллерово — 67,64 рубля. Самый дешевый в регионе сахар обнаружили в Ростове-на-Дону — 66,20 рубля за 1 кг.