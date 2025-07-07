Анна Терешкова: Против нас может подняться вся теневая коммерция города

В программе Новосибирского отделения ЛДПР «15 шагов» есть раздел «Экология для каждого». В нем предложено как можно скорее начать очистку малых рек, протекающих в черте городских поселений, наделив полномочиями по ведению работ жителям и администрациям городов и поселков. Сегодня муниципалитеты практически ничего не решают, так как за реки отвечает региональная и федеральная власть. Кроме того, необходимо финансирование: отсутствие денег приводит к экологическим нарушениям на землях, где живут сотни тысяч человек.