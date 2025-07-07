Анна Терешкова: Против нас может подняться вся теневая коммерция города

Выявлены не только захламленные берега, но и многочисленные места сливов химических отходов и нечистот в воду. Для оперативной борьбы с «серыми коммерсантами» руководитель аппарата реготделения Анна Терешкова предлагает расширить полномочия муниципалитетов в решении экологических вопросов — в настоящее время у них связаны руки. Кроме того, Терешкова считает необходимым рассмотреть вопрос дополнительного финансирования экодесантов.
Активисты ЛДПР недавно обследовали реку 2-я Ельцовка от истока до устья. Убрали десятки мешков собранных отходов. Наметили на ближайшее время совместный экологический выезд представителей местной администрации и членов партии на очистку реки Тулы.
«Нужна федеральная программа по восстановлению малых рек России с возможностью региональной и муниципальной власти участвовать в этой работе на условиях софинансирования, — убеждена Анна Терешкова. — Очистим берега и русла, приведем в порядок набережные. В результате поймы рек могут превратиться в места комфортного отдыха».
В программе Новосибирского отделения ЛДПР «15 шагов» есть раздел «Экология для каждого». В нем предложено как можно скорее начать очистку малых рек, протекающих в черте городских поселений, наделив полномочиями по ведению работ жителям и администрациям городов и поселков. Сегодня муниципалитеты практически ничего не решают, так как за реки отвечает региональная и федеральная власть. Кроме того, необходимо финансирование: отсутствие денег приводит к экологическим нарушениям на землях, где живут сотни тысяч человек.
«Мы отдаем себе отчет в том, что против нас выйдет целая армия теневой коммерции: автомойки, СТО, нелегальные ассенизаторы, сливающие химикаты и фекалии прямиком в реку, — прогнозирует Анна Терешкова. — Но у меня уже есть опыт борьбы с серой коммерцией, которая всячески препятствовала реконструкции “Михайловской набережной”. На набережной мы победили. Победим и теперь».
Политолог Алексей Мазур отмечает, что обновленной команде ЛДПР в Новосибирске удалось вдохнуть новую жизнь в обескровленную ранее организацию.
«Сильным ходом было привлечение к процессу эко-активистов Михаила Михайлова и Алексея Радкевича, которые давно занимаются проблемой малых рек вообще и 2-й Ельцовки в частности. Соединение их энтузиазма и медиа-возможностей областной организации ЛДПР дало синергетический эффект и поозволило озвучить проблему на новом уровне. Сама по себе загрязненность городских малых рек общеизвестна, но возможно теперь на них обратят внимание», — подчеркнул эксперт.
Аналитик Западно-Сибирского учебного центра Василий Щербанов считает, что проблема, которой занимается Новосибирское отделение партии и Анна Терешкова, давно назрела. И нерешенные экологические вопросы могут иметь катастрофические последствия. Эксперт убежден, что считать эко-проблему несерьезной — фатально. Потому ЛДПР думает и говорит об этом уже сейчас.