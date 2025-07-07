В Госдуме предложили официально признать 7 июля Днем киберспорта в России

Депутат, уточняет информагентство, подчеркивает, что праздник неофициально отмечается в России в указанный день уже 25 лет. По его мнению, День киберспорта нужно признать на законодательном уровне (путем изменений в законы о памятных датах), согласовав дату с Федерацией компьютерного спорта РФ.