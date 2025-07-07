В Госдуме предложили официально признать 7 июля Днем киберспорта в России

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков предложил официально признать 7 июля Днем киберспорта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат, уточняет информагентство, подчеркивает, что праздник неофициально отмечается в России в указанный день уже 25 лет. По его мнению, День киберспорта нужно признать на законодательном уровне (путем изменений в законы о памятных датах), согласовав дату с Федерацией компьютерного спорта РФ.
Аргументируя свое предложение, Бабаков обратил внимание на масштабы и значимость киберспорта в стране, добавляет РИА Новости.
К слову, aif.ru сделал календарь необычных и веселых праздников в текущем июле. Сегодняшний день, 7 июля, к примеру, признан Днем макарон.