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В Госдуме предложили официально признать 7 июля Днем киберспорта в России

Праздник отмечается в стране неофициально уже 25 лет.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков предложил официально признать 7 июля Днем киберспорта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат, уточняет информагентство, подчеркивает, что праздник неофициально отмечается в России в указанный день уже 25 лет. По его мнению, День киберспорта нужно признать на законодательном уровне (путем изменений в законы о памятных датах), согласовав дату с Федерацией компьютерного спорта РФ.

Аргументируя свое предложение, Бабаков обратил внимание на масштабы и значимость киберспорта в стране, добавляет РИА Новости.

К слову, aif.ru сделал календарь необычных и веселых праздников в текущем июле. Сегодняшний день, 7 июля, к примеру, признан Днем макарон.